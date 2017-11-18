雲嘉南1/3測站「紅色警戒」 中火續降載至下午5點

雲嘉南地區上午有1/3測站的空氣品質指標達紅色等級（對所有族群不健康），台中電廠持續實施自主降載措施至傍晚5點。（資料照，記者陳建志攝）

2017-11-18 13:55

〔記者林菁樺／台北報導〕因應中南部地區空氣品質糟糕，台電高雄興達與台中電廠今清晨離峰時段，已預先降載共187萬瓩，等同兩部核能機組電量，而雲嘉南地區上午有1/3測站的空氣品質指標達紅色等級（對所有族群不健康），台中電廠持續實施自主降載措施至傍晚5點。

今天適逢週末，用電量較平日低，台電考量天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件下，今備轉容量率達9.84%，供電安全無虞，興達與中火清晨1點至7點實施友善降載減排，若包括歲休在內機組，分別各降61萬瓩與126萬瓩。

台電指出，根據環保署的空氣品質監測，中部地區上午有1/3測站的AQI達到紅色警戒，因此中火從上午10點持續降載至下午5點，因應空品惡化。

台電本月初開始實施清晨預先降載與當日自主降載，前者多在凌晨離峰時段，後者實行標準為1/3測站的空品指標達紅色等級就會實施，多半從中午至傍晚尖峰用電前實施；新制上路近半個月以來，預先或當日降載，興達電廠共計實施逾10次、中火則不到5次。