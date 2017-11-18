中國選手「奧步」仍不敵台灣一哥 鄉民出手神惡搞啦！

網友惡搞此影片，配上麥可傑克森的名曲竟毫無違和。（擷取自PTT）

2017-11-18 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕我國羽球好手周天成日前在中國比賽時擊敗地主黃宇翔，其中黃宇翔面對賽末點時，疑搞小動作拖延時間，但最終仍敗給周天成。比賽畫面隨後在網路引起熱論，不少球迷紛紛痛批黃宇翔「沒水準」，並譏諷他「像在跳舞」，如今更有網友將影片配上背景音樂，畫面十分逗趣。

網友16日將報導該篇賽事的新聞轉錄至PTT，PO文者並酸說「原來是在跳舞啊，我還以為是打球呢」，引起共鳴。今天稍早更有鄉民將該影片配上背景音樂，譏嘲黃宇翔「不愧是職業選手，節奏非常的穩」。

對此，鄉民們紛紛留言酸說「神配bgm（背景音樂）無違和」、「他以為他是麥可傑克森喔」、「是不是酥不起只能用這招」、「最後一球是在跳舞哦」、「其實蠻好笑的，退休可以轉職當諧星」、「單看影片快笑死XD，好像身體不受控想跳舞可是又要比賽」。

據悉，該網友配製的背景音樂為已故流行音樂之王麥可傑克森（Michael Jackson）的經典名曲「Billie Jean」，收錄在1982年發行的《顫慄》專輯，為麥可發行的第6張錄音室專輯，至今依然保持全球銷量最高專輯的紀錄。

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