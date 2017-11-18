勞動部政次：青年最大問題 低薪、晚婚、無殼

2017-11-18 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天在黃昆輝教授教育基金會舉辦的「技職教育問題與對策研討會」中致詞時表示，黃昆輝教授教育基金會成立的時間不長，但做的事情很多，可以說是民間最好的教育智庫，行政院長賴清德日前提出台灣拚經濟缺人才和人力，我國高教發展太趨同、趨一致、趨學術化，教育部公布技術教育政策綱領，最重要願景是培育人才的實作力、創新力及就業力，因此要積極面對年輕人價值觀，鼓勵高中職畢業生先就業，面對家長的猶豫，7千多人躍躍欲試，到最後階段還是選擇升學比較安全，選技職、好好讀、有前途，台灣在技職教育上實可成為年輕人的首選。

勞動部政次施克和表示，研討會議題涉及青年政策與產業政策，可謂國安問題，目前青年最大問題是低薪、晚婚、無殼，全部連到就業問題，關鍵問題是就業問題，行政院長賴清德提及缺工、缺人才，年輕人缺工作、產業缺人才，5缺是結構性問題，缺工及缺人才不只是結構問題，還涉及到社會大眾對技職教育的認同和價值觀，此影響層面比結構問題更大，青年政策和產業政策是國家施政重要目標，勞動部指派勞動署全程參加今天的研討會，作為勞動部研議對策之參考，盼基金會負責議題的小組成員往後也能與勞動部共商、提供意見。

中華民國工業協進會台灣省工業會理事長葉政彥表示，近年來最重要的問題是供需失調、學用落差，學校培養出來的學生無法與產業的需求接軌，浪費許多時間和金錢，職業和產業培訓專班又多集中在餐飲和文創領域，對於基礎產業如機械等人才則缺少培訓，協進會會員一年共有8兆產值、雇用100多萬人，協會希望透過今天研討會決議作出最好的建議，盼解決長年學用落差的問題。