「稻細蟎」相隔38年大爆發 彰化水稻產區也淪陷

受今年高溫影響，彰化二期作產區出現「稻細蟎」，造成稻穀變黑，形成空包彈的現象。（記者陳冠備攝）

2017-11-17 20:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕為什麼今年的稻田看起來都髒髒的？彰化二期稻作進入收割期，原本是金黃色的稻穗，看起來卻卡了很多黑色斑點，穀粒也出現大量「空包彈」，種稻20年的農民也說，這現象前所未見。農糧署台中區農改場說，今年氣候異常高溫，「稻細蟎」增長迅速，造成彰化稻田38年來又出現大爆發的危害，監控發現，彰化已有500公頃以上產區受影響，損失超過1成。

南彰化田中、溪州、竹塘、二林等水稻重要產區，近日有不少農民反映，收割稻穗出現黑褐色，收成後也出現短缺現象，其中，田中產區原本每分地濕榖約可收1500台斤，現在約只剩1200台斤，溪州等地區也都短缺2至3成，農民質疑是天氣熱影響，或是空氣污染所致，其實是「稻細蟎」作祟。

台中區農改場副研究員廖君達說，稻細蟎是棲息於水稻葉鞘內的蟎類，體型微小呈半透明，僅有紅蜘蛛的1/10，稻細蟎喜愛高溫潮濕氣候，通常利用水稻分蘗期至孕穗期時吸食花粉、米汁，造成稻穗褐化、穀粒不實，可是這情況都要等到抽穗後才能發現，農民要施藥搶救已經來不及。

廖君達說，今年二期稻作種植期間溫度降不下來，原本只潛藏南台灣的稻細蟎也乘機侵入彰化，節氣大暑後插秧的產區幾乎都有傳出災情，經調查，最少有500公頃產區出現稻細蟎，產量損失超過1成，是彰化38年來受稻細蟎損害最大的一次！

種稻20年的田尾李姓婦人說，第一次看到這種狀況，還以為是稻熱病，可是又不像，種了5分地，每分地都有減產約2成狀況；田中農會推廣股廣長張瑞欣說，田中地區出現零星稻細蟎災情，不過，今年幾乎是全面受害，產量減少1至2成。

溪州尚水米稻區農民陳懷寬說，二期稻孕穗期適合在30度以下，可是今年一直超過，尚水米產區也首度出現稻細蟎現象，不過，因為平時就採取友善耕作，植株較灌行稻強壯，受損範圍1成左右。

500公頃受害 濕榖損失約1成

彰化縣農業處農植物保護科科長蘇啟懷說，彰化二期稻作產區有1萬2000公頃，目前接獲受稻細蟎危害產區有500公頃，濕榖損失量約1成，屬於合理農損，但未達天然災害補助範圍，今年無颱風危害，二期稻產量仍比去年充足。