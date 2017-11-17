強烈東北風影響！ 明全台18縣市陸上強風特報

2017-11-17 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈東北風影響，中央氣象局在上午10點發布，明天全台18縣市陸上強風特報。

氣象局指出，強烈東北風影響，明（18）日上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級強陣風，提醒民眾沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。

陸上強風特報範圍包含：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等18縣市。