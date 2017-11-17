夾娃娃機「青菜」新鮮上市後 「水果機」連夜登場！

2017-11-17 02:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕吃了青菜之後，也要吃水果！彰化鹿港抓娃娃機在「青菜機」新鮮上市後，緊接著在昨天晚間由「水果機」甜蜜登場，一推出就夾光光，業者半夜也緊急補貨，有民眾抓到水果後笑說，沒想到夾娃娃機也有「深夜食堂」！

推出「青菜機」的黃姓業者表示，這次「水果機」由謝姓業者推出，裡頭有放橘子、柳丁、檸檬、紅龍果、百香果與椰子，昨晚9點才剛擺好，一下子就夾光了，所以在今天零時又緊急補貨。

黃姓業者表示，這一排夾娃娃機是由年輕朋友一起來做的，當初放青菜是因為夾娃娃機的前方就有阿嬤在賣菜，想說跟阿嬤「交關」買菜，可以讓阿嬤早點賣完回家休息，沒想到「青菜機」一推出就大受歡迎，這群朋友在創意激盪下，立即又推出「水果機」。

黃姓業者指出，「水果機」會搶在「香腸機」之前先推出，原因是朋友們希望「香腸機」不只是「香腸機」，也能夠同時做公益，可能採取捐出部分所得，或是部分時段為公益時段，所以，朋友們對推出的方式比較謹慎，還要再討論一下，希望能夠做公益來回饋社會。

黃姓業者說，雖然很多人談到夾娃娃機，都是在談市場經濟與獲利，但其實因為還要包裝，頂多只是打平，但是能為鹿港帶來人潮，朋友們都覺得開心值得，因為大家都是在地鹿港人，希望這種結合新潮與話題的夾娃娃機，可以讓鄰近的傳統市場變得更熱鬧，為鹿港帶來更多人潮！