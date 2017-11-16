墾丁「快樂熊貓」破產停業 業者：不影響消費者權益

「快樂熊貓」露營區極受歡迎。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-16 21:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁知名度頗高的白砂「快樂熊貓」露營區15日及今日陸續在官網貼出「公司破產、停止營業」公告，一度撤下，隨後又貼上；「快樂熊貓」董事長賴明得強調「消費者權益不影響」；但詭異的是園區人員卻說是「整修非停業」，令不少消費者一頭霧水。

100年開始營業的「快樂熊貓」露營區在熱門的《海角七號》白沙海灘旁，受到各地露營愛好者喜愛，「快樂熊貓」系列一度開設多家民宿相關企業，董事長賴明得也發起關懷協會從事公益活動，上個月剛結束「向日風車節」活動，沒想到就傳出停業消息。

「公司破產、停止營業」公告15日下午出現在「快樂熊貓」官網，後來突然撤下公告，今天早上又重新公布，由於未載明任何原因，也沒提及預定的消費者權益，不少遊客紛紛致電園區詢問，就怕付出的訂金或旅遊行程受到影響。

記者以消費者身分致電「快樂熊貓」露營區，面對「破產停業」詢問，人員乾笑兩聲，強調暫時營業到週末，後續會開始「內部整修」，至於明年的營區預約，將從12月1日開始，不願正面回答「停業」問題。

董事長賴明得解釋，個人財務出現問題，但「消費者權益沒有影響，該退錢的都退了。」

整個事件讓外界看不清，令不少想前往露營消費者也為之卻步。