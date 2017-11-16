朱宗慶樂團跨界融合京劇 演繹「木蘭」讓觀眾耳目一新

朱宗慶打擊樂團融合打擊樂與京劇跨界演繹木蘭故事，打擊樂家更放下鼓棒改拿少林齊眉棍展現不同的擊樂氛氛。（樂團提供）

2017-11-16 18:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕朱宗慶打擊樂團融合打擊樂與京劇，跨界推出擊樂劇場，演繹經典花木蘭故事，創作「木蘭」除有京劇演員參與外，打擊樂家更放下鼓棒改拿少林齊眉棍，展現不同的擊樂氛氛，24、25日將在台中國家歌劇院演出。

朱宗慶打擊樂團8年前首度挑戰融入京劇的人聲跨界作品，倍受好評也開創出擊樂劇場新的表演型態，其中將經典花木蘭故事改編成「木蘭」創作，結合京劇元素，透過打擊樂的音色變化表達人物內心的情緒，替代傳統戲劇的語言敘事，今年6月曾前往莫斯科演出，作品倍受肯定。

樂團指出，由於木蘭上戰場，為呈現戰場氣氛，打擊樂家，須放下他們擅長的鼓棒，改持少林齊眉棍，讓打擊樂家還要加練功夫，再轉換成棍擊聲音，展現戰場氣勢，也考驗大半數是女生的團員。

劇團藝術總監朱宗慶說，擊樂劇場「木蘭」對導演、作曲家、製作團隊來說都不容易，對演出者而言更是一個很大的挑戰，尤其要將活潑熱情的打擊樂與細膩婉轉的京劇，兩者迥異的表演性格結合，劇場達到「不可能的任務」。

「木蘭」24、25日將在台中國家歌劇院演出，邀請觀眾認識有別於歷史課本的「花木蘭」。