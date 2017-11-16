全國首例 宜縣國中用餘裕空間設生活科技教室

受到少子化的影響，宜蘭縣國中小的學生數日益減少，空教室也越來越多，怎麼利用成了課題。（記者林敬倫攝）

2017-11-16 16:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］受到少子化的影響，宜蘭縣國中小的學生數日益減少，空教室也越來越多，這些餘裕空間增多的情況下，怎麼活化再利用成了課題；宜蘭縣政府教育處表示，每學期初縣政府就會盤點各校餘裕空間，如何再利用尊重各校決定，但這學期為配合108年的新課綱，宜縣創全國之先，利用餘裕空間於各校設置生活科技教室，預計年底可完成。

依據宜蘭縣政府統計，102年宜蘭縣國中小學生數仍有4萬622人，今年僅有3萬3484人，4年來減少7000多人，少子化的問題越趨嚴重，縣內國中小的空教室也越來越多，依據縣政府去年的盤點，全縣國中35間空教室，國小有67間，還有6間廢校國小，餘裕空間今年可能會再增加外，也都等待活化再利用。

因應108年新課綱增設「科技領域」課程，宜蘭縣國中部這學期已開始試辦上課，縣政府也向國教署爭取1040萬元經費，利用縣內26所國中的餘裕空間，進行「宜蘭縣國中生活科技教室建置案」，每校都增設一間科技教室，內含電腦、工作桌及工具車等設備，讓學生學習工藝課程，學生提前理解科學與工程的關聯，一方面創全國之先提前於各國中導入「科技領域」課程，一方面也讓校內的餘裕空間可以被活化再利用，預計年底可全面設置完畢。

至於6所廢校空間，已有4所已撥給其他單位使用，剩下的員山鄉大湖國小雙連埤分校則委託給荒野保護協會經營，三星憲明國小的清水分校則交由非學校團體做實驗教育使用；教育處副處長林麗玲指出，縣內國中小的餘裕空間，如何去活化再利用，基於尊重學生受教權，教育處都會先尊重各校的決定，每學期開始後，教育處就會去盤點，再決定如何利用。

林麗玲指出，很多學校本來專科教室就不夠，有了餘裕空間，專科教室剛好可以陸續充足，真正閒置下來的空間，需要看各校運用後才能判定，加上今年剛好縣政府爭取到生活科技教室的建置費用，這就會利用各校的餘裕空間建置，這學期已陸續開始動工，這是創全國之先例。