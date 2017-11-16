中農博會場旁成垃圾場 遊客諷：農村最真實的一面

溪州公園舉行中部農業博覽會，疑似有布置廠商將布置廢材丟到場外的甘蔗園。（記者陳冠備攝）

2017-11-16 16:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕有夠猖狂！2017中部農業博覽會暨國際盆栽雅石展近日在溪州公園舉辦，會場布置美輪美奐，每日都吸引不少民眾前往觀賞，不過卻有不明人士，無懼活動舉行，把整車廢棄的保麗龍垃圾傾倒在會場入口旁甘蔗園，令遊園遊客傻眼，不過也有遊客諷稱，參觀農博就是要看農村最真實的一面。

中農博今年移師彰化溪州公園舉辦，4日開幕至今已吸引近50萬人次前往參觀，為了解決停車位不足問題，主辦單位在會場外準備停車場，遊客再沿著中央路步行入場，沿路亦可欣賞溪州苗木田園之美，不過近日卻有民眾在入口處旁的台糖甘蔗園發現，被丟棄大量的保麗龍垃圾，由於對面就是舉辦會場，覺得有損溪州顏面，趕緊向縣議員李俊諭陳情。

李俊諭今日會同環保局等人員前往會勘，質疑有可能是會場包商布置時留下的廢料，數量約有一台小貨車，對此李俊諭感到氣憤，並指出場內布置，場外丟垃圾，這種包商膽大包天，一定要請有關單位嚴加追緝出兇手。

來自台北的陳姓遊客說，跟家人來參觀中農博也來欣賞盆栽展，從停車場走過來，沿路翠綠甘蔗田中卻出現這一堆垃圾，覺得很煞風景；彰化李小姐表示，鄉下就是這樣，田地常有人亂倒垃圾，燒垃圾，不過丟棄這麼多保麗龍是有點離譜，而且門口都有工作人員，怎會沒人發現。

彰化縣環保局廢棄物管理科科長王素梅說，辨識現場丟棄的保麗龍，不排除是農博會場內的大型展館布置後的廢材，目前已有人員進場逐一比對，若發現是包商所為將依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。