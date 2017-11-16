8成3使用者曾誤傳訊息 LINE將推出「刪除訊息」功能

2017-11-16 15:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕未來使用通訊軟體LINE，傳錯訊息造成尷尬或誤會有機會補救了！LINE日本官方今宣布，將推出新功能「刪除傳送訊息」，當訊息傳出的24小時內，發送者都可以將訊息從對話中刪除。新功能將從今年12月開始測試。

根據LINE日本官方統計，有8成3的使用者曾經誤傳訊息，其中以「訊息內容有錯、漏字」的情況最多，達3成；其次為「訊息輸入到一半，不小心送出」；送錯貼圖與發送錯對象也是常見的情形。

事實上，在多個知名的通訊軟體上，都已有刪除傳送訊息的功能，因此不少LINE的使用者都希望這項功能可以在LINE上使用。對此，LINE日本官方正式宣布將從12月開始在LINE測試「刪除傳送訊息」的功能，當訊息發送後的24小時內，發送者可以將訊息刪除，避免錯誤、尷尬或引起誤會的訊息被對方看到。

此外日本官方也宣布，從11月16日到11月24日間舉行『#LINE誤爆 Black FRIDAY』活動，向使用者蒐集「傳送錯誤訊息的黑歷史」，並將於24日活動結束後，票選出最「優秀的黑歷史」贈送獎品。

目前這個訊息僅在日本的官網公布，LINE台灣官方表示，台灣是訊息收回功能推行的市場之一，一旦確定具體時程與細節，會盡快公布說明。