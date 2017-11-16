瞄準飛航職缺 海大推學生拚英語多益700分

2017-11-16 12:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕ETS台灣區總代理忠欣公司今天宣布，與10所大專校院合作，進行提升學生就業力專案，由各校設定目標，花一學期時間幫學生提升未來職場所需的英語能力，其中海洋大學就針對長榮航空的飛航人員，訂下多益700分目標，要試辦讓考試認證與學習結合，期盼未來成效。

忠欣公司董事長邵作俊表示，企業走向國際，人才也全球化，要當搶手人才需專業及英語能力，因此決定從大專校院下手，並把企業徵才所需的英語標準列為大學課程目標，讓其學習專業同時，也掌握未來求職的要求，即早做好準備。

忠欣今天與10所大專校院代表簽約，將由各校依據其不同科系類群，對應企業職場，設定未來學生就業的英語目標分數，學期初先進行前測，學習完後再提供真正的測驗，讓其比較是否進步與達標。

海洋大學教務長張文哲表示，與忠欣接觸後加入計畫，目前海大學生平均的多益水準約500到550分，希望透過實驗教學，讓師生有更好的學習成效，因此特地設訂相關的長榮航空飛航人員作為職缺標的，幫學生設定多益700分的目標，目前有50名自願參加的學生，其中有3分之1的人程度早已超過，未來希望高手帶領其他同學，共同提升彼此的英語能力，希望最後整班至少一半的學生可以達標。

世新大學法學院院長吳煜宗說，科系著重在英美法，而未來不論相關職場、國家考試等，都需要英語力，現在學生普遍程度的確較以往差，盼透過參加專案，讓學生重新拾起英語，培養將來畢業所需的能力；世新的專案中設定相關法務人員職缺，需多益成績650分。