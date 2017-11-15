怪手挖進270年樹林後村圳 新北市文化局挨批擺爛

樹林區後村圳攔砂池在2015年成為被文化局列冊追蹤的文化資產，上週卻有怪手直接進入附近開挖，地方文史工作者趕緊通報，文化局才啟動暫定古蹟程序，勒令停工。（記者葉冠妤攝）

2017-11-15 21:53

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市樹林與新莊交界處的「後村圳」，歷經清朝、日治及國民政府3朝整建，具270年左右的悠久歷史，與瑠公圳、大安圳並列大台北平原3大水圳，現存沉沙池、紀念碑則在2015年被新北市文化局納入列冊追蹤的文化資產，上週卻突有怪手進入開挖，經文史團體通報後，文化局在11日緊急啟動暫定古蹟程序，要求廠商停工，文史團體直批文化局擺爛，放任列冊文資遭侵擾，事後才亡羊補牢；文化局回應，將於週五（17日）召集學者專家到場會勘，並進行審查會議。

台灣土地倫理發展協會秘書長陳健一指出，早年後村圳的灌溉範圍至板橋、樹林、新莊到八里岔一帶，是大台北3大水圳中長度最長的水圳，也是當年新莊、樹林聚落發展的基石，雖然目前已不具備灌溉功能，但其空間意義與歷史文化都不可抹滅。

樹林文史工作者鄭至翔說，後村圳遺址的沉沙池與一旁的後村圳灌溉改善工程紀念碑，是在1954年興建，自兩年半前列冊追蹤後，文化局以缺乏經費為由，後續審議遙遙無期，列冊後的不作為，導致淪落今日怪手長驅直入，破壞現場景觀，凸顯文化局的監督不周，也錯失了有效管理的時間；而且新北市水利局無視列冊文資價值，竟然核準工程，文化局也未加以阻止。

新北市水利局解釋，今年6月核定某建商申請的「大漢溪後村圳水路改道暨沉砂池廢除工程」，7月也曾邀集相關單位會勘，當時就知會文化局後續將有開發工程，11月初建商函報開工後，也有副本通知文化局。

文化局：建商自行動工 啟動暫定古蹟程序

新北市文化局則否認放任不管，文化局文化資產科長楊智能說，上週接獲通知後就立刻趕赴現場，也即刻啟動暫定古蹟程序，排定這週五會勘、開會審議。

楊智能強調，7月會勘時，有請建商確保未破壞到緊鄰的列冊文資，開工前也務必告知，但在水利局公文送達前，建商就已自行動工，文化局獲知後在第一時間就趕緊阻止。

樹林區後村圳紀念碑設立於1954年，2015年成新北市文化局列冊追蹤的文化資產，近幾天卻慘遭怪手進逼，岌岌可危。（記者葉冠妤攝）