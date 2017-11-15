台灣文學金典獎揭曉 圖書類新詩從缺

2017-11-15 14:37

〔記者劉婉君／台南報導〕2017「台灣文學獎」金典獎得主今天公布，2類6項總計有27件入圍，總獎金高達240萬元。「圖書類長篇小說金典獎」由新銳小說家連明偉的《青蚨子》（INK印刻文學出版）獲得，獎金100萬元，而競爭最激烈的圖書類新詩從缺。

「台灣文學獎」金典獎共分為圖書類及創作類，包括長篇小說、新詩、劇本創作、台語短篇小說、客語短篇小說及原住民漢語短篇小說等6項，總計150件作品參賽，創歷屆之最。

連明偉的《青蚨子》獲評審肯定，認為《青蚨子》透過方誌的取材是許多人忽略的，整本作品有感性和理性，理性的部分在結構，萬流歸宗的線交錯又融合；感性的部分則有著類似百科全書的複雜，有時代、人情甚至有陰屍的傳奇素材，和多重庶民生活本質，且文字、結構、劇情的連結都充滿作者統合文本的能力，值得讚許。

圖書類新詩有71本詩集參賽，競爭最激烈，共有8本入圍，展現相異風格與多元的詩語特徵，但經評審團幾個月來的閱讀與討論後，意見紛歧，全體委員決議「從缺」。

劇本創作有26件參賽，呈現題材多元，由曾莛詒《咬人貓》獲得，獎金30萬元。評審團指出，《咬人貓》近乎象徵主義的現代寓言，乍看瑣碎而封閉，但關於人性疏離的冷酷以及生命的承擔，有著內層的張力蘊生。

台語短篇小說創作金典獎部分，陳正雄的作品《命》，書寫鬼怪、鄉土故事情節獲得評審青睞，認為整體故事氣氛書寫清晰，角色表現具趣味和深刻，充分表達短篇小說應有的文學濃度，也兼具台語文學接近地方的鄉土氣息。

客語短篇小說創作金典獎由曾俊鑾《頭家娘个選擇》獲得。原住民漢語短篇小說創作金典獎由阿美族作家林泠以太巴塱部落裡的對談紀錄書寫《一個剪檳榔場的風雨之夜》獲得。

主辦單位國立台灣文學館表示，2017台灣文學獎贈獎典禮將於12月9日下午3時30在館內舉行，所有獲獎及入圍作品將於明年的台灣文學金典巡迴展中展出，並有金典作家駐校及戲劇作品演出等相關活動。