桃市吉祥物1年預算800萬 國民黨團整筆砍

2017-11-15 13:00

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會今天聯席審查明年度預算，民進黨團議員除邱佳亮外全數到齊，但表決時不敵國民黨團人數優勢，新聞處預算被大砍過半，包含市府政策行銷、城市行銷、吉祥物等10筆媒體宣傳預算都被刪光，民進黨團皆採取保留發言權，希望二讀時翻案。

新聞處明年度總預算為1億3282萬7千元，今天在議會被大刪6710萬元，被大砍超過一半，其中刪除吉祥物相關費用800萬元、市政行銷2000萬元、城市行銷1400萬元，都被國民黨議員提議刪除，民進黨議員提擱置反制，最後國民黨都以人數優勢否決擱置案，再通過刪除案。

「這兩隻布偶要800萬元？」國民黨議員葉明月要求桃園市新聞處長張惇涵說明，為何吉祥物「ㄚ桃、園哥」相關費用需高達800萬元，張惇涵解釋說，其中180萬元是智慧財產權費用，另有300萬元是製作相關LINE貼圖的設計、上架費用，另外還有衣服、帽子等配件及清潔等費用，民進黨議員劉仁照提議擱置，但最後仍被刪除。

張惇涵指出，今年市政行銷編列2200萬元預算、明年2870萬元，會提高是因為農業博覽會要擴大營運，就佔了1500萬元，還有桃園航空城、「亞洲・矽谷」、前瞻基礎建設的「三支箭方案」，今年的執行率有99%，但國民黨議員徐玉樹提議刪半，最後大會決議刪除2千萬元。

國民黨議員詹江村提議刪除「市政刊物編印、發行」850萬元預算，他認為各局處都有刊物，新聞處無需額外再做「沽名釣譽的宣傳」，不如拿來實質建設。

「鄭文燦的形象行銷應該僅次於川普和習近平吧？」徐玉樹附和說，明年是選舉年，擔心這些經費最後會變成張惇涵意識形態的揮灑，但張惇涵立即反嗆「不可能有這種事，市政歸市政」。

市政行銷文宣設計編列的300萬元預算，被刪除200萬元，張惇涵強調：「設計是一種投資！」他說，今年新聞處和知名設計師聶永真、蕭青陽、陳世川，以及網路插畫家洋蔥、牛奶人、厭世姬等合作，對桃園市整體形象、質感和美感都有所提升。