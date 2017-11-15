9成2長輩愛定存與保險 跟行動支付很陌生

2017-11-15 10:25

〔記者陳宜加／台北報導〕金融科技化，新興產業與消費模式隨之崛起，但政府法令跟不上民間腳步，導致亂象層出不窮。消基會調查，有9成2高齡長輩有理財習慣，定存、保險最受青睞，但僅2成曾使用行動支付，台灣即將步入高齡社會，將成全新一大課題。

根據內政部統計，台灣65歲以上人口占13.49％，預估明年即將邁入高齡社會。消基會表示，面對快速老化的人口結構，相關需求與服務相繼出現，例如醫療照護、老人年金與民間推出以房養老、老人保險，顯示銀髮市場興起。

消基會調查，高達91.7％民眾平時有儲蓄、理財習慣，其中又以定存、股票、基金為最主要方式，顯示年長者偏好風險低而穩定的投資；另針對目前政府推動銀髮族安養理財模式，有超過6成聽過安養信託，但超過半數不考慮。

至於保險行為，消基會指出，多數民眾透過保單，分攤生活風險或作為養老金來源之一，高達82.5％投保壽險，顯示仍為最受歡迎的險種；另有61.2％提早規劃年金保險，也有6成2願意投保長照保險，以防老化失能。

消基會董事長游開雄表示，科技來自於人性，在金融科技化且人口高齡化的現代，政府應提前注意並因應，更須知道銀髮族心裡在想什麼，調查顯示台灣人仍偏向較保守、內斂的理財觀念，未來逐步跟上腳步將是我國須面對的問題。

他也建議，消費者不要選擇地下保險，否則我國法令難以維護權益，一旦發生保險理賠爭議，也須自行聯絡國外單位爭取。此外，電話行銷蔚為主流，有超過七成民眾曾經接過電話，但將進酒成沒有因此購買，顯示民眾有正確認知。

此外，行動支付成為金融最新趨勢，但僅2成民眾曾經使用行動支付，顯示更信賴現金交易、或較跟不上變化。游開雄表示，電子支付勢必持續普及，政府應與時俱進，以防更多消費糾紛與亂象，考驗政府應變能力與消費者判斷智慧。

消基會指出，高齡消費者退休後安心生活，是政府刻不容緩的重要施政議題，消基會本週五將舉辦「金融消費高峰論壇」，針對高齡者自我保護與投資等議題進行探討，並對照日本現行法規相關保護規定，期待作為我國未來修法借鏡。