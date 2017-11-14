被蛇王咬差點沒血清救？疾管署：製作不易且怕浪費

2017-11-14 18:10

〔記者林惠琴／台北報導〕台南市歸仁區世界蛇王教育農場負責人黃國男上個月遭自家飼養的美國森林響尾蛇咬中，由於台灣沒有相關的抗蛇毒血清，緊急以抗龜殼花血清代替，撿回一命。衛福部疾管署說明，目前國內備用的抗蛇毒血清以常見蛇種為主，因為製程不易，加上有效期、需求有限，準備過量反而恐成浪費。

疾管署副署長羅一鈞表示，抗蛇毒血清製程不易，必須先收集、飼養相關毒蛇，經純化後將蛇毒注入馬匹體內，待馬匹體內的免疫系統產生能中和蛇毒蛋白的抗體後，抽出血液，再分離出血清，即可用於治療，因此通常會以產製較常見的蛇種蛇毒為主，否則效期只有2年，若需求有限也恐形成資源浪費。

國人每年約有1000多人被蛇咬傷，及時注射正確的抗蛇毒血清可將死亡率降至1%以下，為保住性命的關鍵，而國內常見屬於出血性蛇種包含赤尾鮐、龜殼花、百步蛇，屬於神經性的有雨傘節、飯匙倩，及兼有出血與神經混和性的鎖鏈蛇等。

根據疾管署統計，目前一年備有抗龜殼花與赤尾鮐蛇毒血清凍晶注射劑約3143瓶、抗雨傘節與飯匙倩蛇毒血清凍晶注射劑約1151瓶、抗百步蛇蛇毒血清凍晶注射劑約303瓶、抗鎖鏈蛇毒血清凍晶注射劑約40瓶，整體足以供應國人所需。

疾管署也提醒，若不慎被毒蛇咬傷，儘可能辨別毒蛇形狀、顏色、特徵，在離傷口5至10公分近心臟處，使用彈性繃帶或絲襪包紮患肢，鬆緊度以能插入一根手指為原則，並使之低於心臟；不應切開傷口，也不要嘗試用嘴巴吸出毒液，不要冰敷，以免造成血管收縮或壞死；更不要喝酒止痛，避免可能使心跳加速；可適當以雙氧水處理傷口後，儘速送醫院醫治。此外，可預先脫掉戒指、手鐲、手錶等物品，否則傷口腫脹後不易取下。