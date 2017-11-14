環球心願樹 為2000個弱勢兒找耶誕老公公

環球心願樹上，掛滿小朋友的祈望卡。（記者詹士弘攝）

2017-11-14 14:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球心願樹已進入第12屆，今天環球科大董事長許淑敏與校長陳益興等人一起為心願樹─心心相扣環愛全球點燈活動拉開序幕，將為雲林家扶與台東、澎湖及馬來西亞的孩童募集2000份聖誕禮物，弱勢兒的希望很簡單，枕頭、棉被、外套、一雙球鞋，就能滿足心願。

環球科大董事長許淑敏表示，心願樹愛分享，藉以實現家扶兒的耶誕夢想，讓環球生命教育不僅是課堂項目，更讓學生在生活中實踐，她感謝台中市醫師夫人聯誼會一起見證，還有馬來西亞的樂樂讀書中心院長蘇麗瑩也來參加。

校長陳益興表示，環球各科系學生除學習專業技能外，也能落實生命教育，今年為了讓環球校園愛的能量能傳的更遠，今「心心相扣 環愛全球」活動，特別把愛傳到馬來西亞，為馬國小的小朋友準備50份禮物。

雲林家扶主委陳燦勳與主任廖志文則感謝環球科大及環球幼兒園連續12年來心願樹活動，帶給家扶兒童甚至整個家庭耶誕希望與歡樂。

環球幼兒園執行長韋明淑表示，心願樹上的小朋友願望還是以球鞋、外套、棉被為大宗，雲林海邊3歲小萱，家長幫她寫下盼希望有一件厚的衛生衣；家扶5歲小菡與72歲阿嬤最希望的禮物是果汁機，因為小菡喜歡喝果汁，而阿嬤牙齒不好，有果汁機就可以跟阿嬤一起享用，希望大家一起來認養心願卡。

環球心願卡是家扶孩童一個希望一個夢想，文具、衣服、鞋子、書包或民生物品，即日起邀請社會大眾與環球幼兒園小朋友們，一起來成為2000份耶誕禮物的聖誕公公，預計12月12日實現家扶兒童耶誕夢想送禮物到家扶，民眾可洽電05-5370988#7315&7316聯絡。