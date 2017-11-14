「鬼壓床」不是病 原來是身體這種東西濃度太低

衛福部南投醫院臨床經驗，發現民眾出現雙手緊握仍難翻身起床的疑似「鬼壓床」現象，與壓力、焦慮、疲累等因素有關。圖為模擬新聞事件。（記者謝介裕攝）

2017-11-14 12:46

〔記者謝介裕／南投報導〕「鬼壓床」這個名詞，相信大家都不陌生，但其實並非遭妖魔鬼怪侵擾，有時反而是一種身體健康亮起紅燈的警訊，南投市1名男子便因此被醫院診斷找出病因，原來是身體裡頭鉀離子濃度過低，才出現坊間所稱「鬼壓床」的四肢麻痺無力狀況發生，經治療後，已獲大幅改善。

衛福部南投醫院表示，陳姓男子前來就診時聲稱，近1個月來，經常在半夜驚覺自己有意識，但身體卻動彈不得，且次數有愈來有愈頻繁情形，他內心既害怕又疑惑，難不成碰到「壞東西」？或是真的被「鬼壓床」？

醫師詢問其病史及診斷後，發現陳男有甲狀腺亢進症狀，但並未忌口食用刺激性的食物，且未定期接受治療，以致到院就醫檢查下，發現其鉀離子濃度僅1.5meq/L，遠低於標準值3.6meq/L，使得血液中的鉀離子被甲狀腺激素轉入細胞，導致血清中鉀離子濃度大幅下降，才出現急性肌肉麻痺症狀，難怪陳男會與「鬼壓床」之間產生聯想！

南投醫院腎臟內科醫師葉哲廷指出，甲狀腺亢進的患者併發低血鉀合併週期性麻痺的症狀，一般而言，以深夜或清晨居多，誘發的危險因子包括攝取過多甜食、澱粉及醣類食物，使得胰島素大量分泌，另晚上也不宜有太過激烈的運動，否則交感神經興奮，也可能產生急性低血鉀症狀出現，最好的調養方式，就是遵從醫囑、定期服藥、飲食均衡及養成規律的生活習慣。

院方說，其實，坊間所言的「鬼壓床」，在醫學上算是一種睡眠障礙，會讓我們處於半睡半醒的狀況，出現各種幻覺，身體感覺被東西壓著，但還能聽見周圍的聲音，短時間無論自己怎麼用力，就是使不上力氣睜開眼或翻身起床，須拚命掙扎好一段時間才能恢復過來，這種狀況多半是生活壓力過大、太焦慮、太疲累造成的，如同「鬼剔頭」一樣，只要多休息、放鬆心情便能適度改善。