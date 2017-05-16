醫病》猝睡症作怪 白天軟腳夜間鬼壓床
2017-05-16 15:07
〔記者張軒哲／台中報導〕醫師我被鬼壓床了！1名20歲楊姓女大生長期有嗜睡情況，高中後天天睡覺直覺被鬼壓床，半夜唸佛經助眠，也曾在半夢半醒中聽見去世親友在耳邊叮嚀，還會突然無力倒地，家人擔心她是卡到陰，頻頻求助各廟宇未果，就醫檢查，才發現其實是猝睡症作怪。經藥物與心理治療，情況漸有改善。
楊女住在台中市沙鹿區，從國中就飽受睡眠困擾，白天因猝睡上課無法專注，甚至與同學說話時，頻頻打盹，說話含糊不清，嚴重時甚至雙膝跪地倒下，嚇壞身旁同學，被誤以為是癲癇或精神分裂。
光田醫院睡眠醫學中心主任暨神經內科醫師楊鈞百表示，楊女就診時精神不佳，頻喊每天被「鬼壓床」，說出近年白天想睡覺、頭痛，夜間被鬼壓床嚇醒，幾乎夜夜起身唸佛經。為她安排專業睡眠檢查，確診她是罹患少見的「猝睡症」。
楊鈞百解釋，猝睡症為一種較少見、白天過度嗜睡的神經疾病，主要原因是中樞神經對睡眠和清醒的控制有問題，常伴隨下視丘一種重要的神經傳導物質稱作食慾素（orexin）或叫下視丘分泌素（hypocretin）低下。主要症狀包含白天過度嗜睡，無力猝倒，睡眠麻痺俗稱鬼壓床及將睡前或將醒前幻覺。
楊鈞百指出白天嗜睡通常是猝睡症最先出現的症狀，病人常常在不適當的時候突然睡著，如吃飯、走路或開車中，可是儘管白天過度嗜睡，夜間卻常睡不好。
另外，猝睡症患者較一般人容易出現睡眠麻痺症狀，這是發生在剛入睡時或剛醒來時，意識已清醒但無法控制全身肌肉而無力的現象，俗稱「鬼壓床」。
楊鈞百表示，猝睡症藉由正確的藥物和心理治療，晚間睡眠充足並安排白天小睡片刻每天3-4次及維持情緒不要劇烈波動以避免誘發症狀產生，再加上身邊親朋好友支持下，幾乎都可以正常生活。
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