男大生熬夜又打球竟半夜鬼壓床送急診 其實是...

2017-02-07 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名21歲的男大生3個月前出現盜汗、心悸，他不以為意，熬夜讀書考完試後去打球，結果半夜感覺鬼壓床，雙腿無力癱軟無力爬不起來，室友送他去急診，中山附醫內分泌暨新陳代謝科醫師王威傑發現他血中鉀離子過低、心跳加快、甲狀腺素過高，是甲狀腺亢進併發甲狀腺毒性週期性麻痺。

男大生經輸液補充鉀離子、服抗甲狀腺藥好轉，隔天出院，但要長期吃藥1年半到2年，有半數會痊癒，而終身追蹤，避免過勞和熬夜、減少富含碘的食物如海菜、紫菜等，以免復發。

王威傑說，甲狀腺機能亢進有90%是體質造成，過勞、大量運動和飲食會誘發，出現心悸、盜汗、手抖、短期暴瘦症狀，這名男大生有甲狀腺機能亢進，出現症狀不在意，加上熬夜又運動，使交感神經興奮，鉀離子通道打開，血液中的鉀離子流入細胞，造成低血鉀，引發甲狀腺毒性週期性麻痺，出現突發性肢體無力，先由下肢近端開始，進展到四肢癱瘓、動彈不得，像是鬼壓床。

王威傑說，甲狀腺亢進盛行率為1%，好發於30歲，男女比為1:5，但年輕人罹患容易忽略，尤其運動後加上喝大量含糖飲料，都易打開鉀離子通道造成甲狀腺毒性週期性麻痺，發生四肢癱軟，才知道患有甲狀腺亢進，要注意的是，若鉀離子持續過低未治療太久，亦可能引發心律不整及呼吸衰竭，出現致命風險。