北北基發大雨特報！ 北東全天濕涼 中南部溫差大

今天各地清晨、夜晚低溫約在20至23度，北部及東北部因雲多下雨，白天氣溫回升不多，高溫約22到25度，全天有涼意，其他地方高溫約在26到30度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-14 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天持續受東北風影響，迎風面北部及東半部仍有雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，雨勢也較為明顯，中南部雲量雖偏多，不過南方移入水氣減少，降雨範圍縮小，剩下山區附近仍有零星短暫雨。清晨氣象局針對雙北、基隆發布大雨特報。

中央氣象局指出，今天各地清晨、夜晚低溫約在20至23度，北部及東北部因雲多下雨，白天氣溫回升不多，高溫約22到25度，全天有涼意，其他地方高溫約在26到30度。

空氣品質方面，今天高屏為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，受東北風持續影響，溫度和前一天相比變化不大，週四、五東北風減弱，風向漸轉為偏南風，白天氣溫明顯回升，各地高溫都可以來到27到30度左右，不過週六開始東北季風增強，氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天高溫和週五相比約有7到10度降幅，週日至下週一低溫將下探15至16度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 22 22 ~ 28 24 ~ 29 22 ~ 26

受東北風影響，迎風面北部及東半部仍有雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，雨勢也較為明顯，中南部雲量雖偏多，不過南方移入水氣減少，降雨範圍縮小。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）