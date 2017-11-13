電競世錦賽在高雄不在台北 電競協會這樣說...

2018年電競世界錦標賽（IeSF）將在高雄舉辦，電子競技運動協會表示，高雄市長陳菊承諾以世運規格籌備。（高市府提供）

2017-11-13 23:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕中華民國電子競技運動協會昨天宣布取得2018年電競世界錦標賽（IeSF）主辦權，將在高雄舉辦，高雄市長陳菊也承諾以世運規格籌備，耗資兩億元在海洋文化及流行音樂中心，打造電競場館。但一向最支持電競的北市長柯文哲為何未成主辦城市，中華民國電競運動協會副秘書長洪梓硯說明，高雄當初主動與他們接洽，高雄市府對電子競技也較有想法，甚至連陳菊都直接與他們討論，因此決定到高雄市。

洪梓硯表示，電競比賽多是廠商、運動商舉辦，而IeSF則是以國家為代表隊，就像電競界的「奧運」及「亞運」；協會鑑於今年電競列入運動項目可能性高，因此年初就籌備申請，加上體育署及高雄市府一路支持，最終取得申辦權。

高雄主動接觸 培植電競將有想法

對於為何選擇在高雄舉辦，洪梓硯說，高雄最初主動與協會接觸，在培植電競也較有想法，如4月高雄市府在高雄捷運「光之穹頂」舉辦電競隊伍「閃電狼」電競直播，且在亞洲新灣區打造電競館，更盼場館內一定比例員工應為高雄人，帶動電競發展之餘，更連結當地就業。

洪梓硯說，北市與高雄市差異就在主動性，更提陳菊直接參與討論，跨部會也非常好，相對來說，台北市方面則須各個局處單點突破。

產發局主秘高振源表示，民間對於大型賽事資訊掌握度一定比市府清楚，只要民間提出需求，市府都樂意協助。他也說，北市府在電競產業「正名」不遺餘力，更是近期立院修法將電競納入「運動產業」的幕後推手。高說，市長對於民間舉辦比賽、活動都願意支持，過去2年已舉辦5場大型電競活動，今年也合作5場活動。

產發局也補充，業者提出場館需求，市府也找了包含花博爭艷館、台北市青少年發展處、和平籃球運動場館等，解決電競場館不足問題。

議員批評柯文哲「市長態度不積極」

議員顏聖冠表示，柯文哲看似挺電競，還下海拍影片，實際是虛偽地嘴巴上支持，並無具體作為，頂多給些許補助、掛名。她說，市長態度不積極已喪失許多機會，質疑若柯真的非常在意，底下的人哪敢隨便應付 ?