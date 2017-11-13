幸運草助保濕 新港水稻田種出茂谷柑

2017-11-13 21:15

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉公所輔導的新港果樹產銷第6班，班長江炳添及副班長江欽落等20名成員，將13公頃水稻田改種茂谷柑，以挖溝、表土種酢漿草等方式，強化土壤排水、保濕，克服平坦地勢難以種柑橘果樹的問題。

江炳添今天受訪說，民國90年與江欽落等農友品嘗到酸甜好滋味的茂谷柑，但當年觀念認為柑橘類果樹宜栽種在溫差大、排水良好的淺山丘地勢，經與農友評估，認為新港日照充足，適合果樹生長，決定與江欽落等人將水稻田轉作茂谷柑。

江炳添妻子江春梅回憶，當時在果園架遮陽網防曬，果粒卻因日照不足偏小、口感澀，撤除遮陽網後，只留下周邊高約3公尺防風網，挺過多年颱風侵襲。

江欽落說，歷經前5年的失敗，經行政院農業委員會台南區農業改良場輔導，得知柑橘果樹生長環境首重排水，陸續在果園挖溝改善，並在果樹周邊種俗稱「幸運草」的酢漿草，當作地被植物，可保持土壤濕度、抑制雜草生長；日照充足，果粒甜度可達16度，比一般高1至2度，12月的產季未到，已有老顧客搶先訂購。

新港鄉農會農事小組長江仁政表示，產銷班成員會為在果樹噴灑白色「碳酸鈣」防曬，此作法常見於番路鄉、竹崎鄉等淺山丘產區，新港則是嘉縣平坦地形中，極少見的茂谷柑產區。