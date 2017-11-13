溪州偏鄉拍紀錄片 找回40年前的感動

40年前，政大社會服務隊，來到榮光村為學童點砂眼。（政大指南服務團提供）

2017-11-13 21:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕凋零的村落，要靠什麼找回過去？彰化縣溪州鄉公所推動社區營造計畫，發現榮光村曾是民生富樂村落，不過現在只剩老人獨守家園，為喚起社區意識，邀請影像導演邱明憲等人拍攝一系列紀錄片，今日在榮光村活動中心播放，並找來近30名曾經在此服務的大學生與長大的村民相見歡，不少人又驚又喜，直呼：童年的回憶回來了。

邱明憲表示，接受計畫案時選擇最偏僻的榮光村，所方也相當陌生，只知道曾經有個榮民工廠與彰化農場，但所方仍全力支持，在這兩個多月的調查中，還得知40年前政大社會服務隊曾連續3年寒暑假來榮光村指導學童作業，進行衛教、團康等活動，還有天主教會在此傳教等，但這些快樂時光因當時影像保存不易，大家也逐漸忘記。

邱明憲說，近日成果出爐，第一階段已在溪州圖書館展示，今日特別回到故事的起點榮光村，舉辦「榮光。村市集」，並邀請近30位政大社會服務隊回來參展，不少已為人父人母的村民見到闊別已久的大哥哥大姐姐們，都感動不已。

吳姓居民表示，記得小學3年級時患有頭蝨與砂眼，還是他們幫我處理的；想不到這一切都被默默拍下來了，再次重逢覺得依舊親切；鄭姓居民則拿起班上出遊照，傷心表示，這裡有好多同學離世了，40年後再看到覺得很驚訝，也找回當年的感動，也肯定溪州鄉公所對社造計畫的創意與用心。

相關影音（邱明憲提供）