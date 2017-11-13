確定了！新竹靖廬 明年2月底搬遷

內政部移民署新竹收容所即將在明年2月底搬遷，這棟日治時期的新竹神社市定古蹟，正進行調查研究，市議員陳治雄建議將其他土地活化做成德國中的校地。（記者洪美秀攝）

2017-11-13 17:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員陳治雄今天在議會業務質詢時指出，新竹靖廬遷移案在市長林智堅上任就說要遷，但3年快過去了，依然沒動靜，他要求市府加緊促成靖廬遷移案，同時將留下來的土地做為成德高中國中部校地之用，解決成德高中校舍不足問題，讓學生有較好的學習環境。

新竹市文化局長廖志堅說，新竹靖廬的遷移案已有結果，已收到明年2月底就會遷移的相關公告，而文化局文資科進行新靖廬的文資調查研究明年5月會告一段落，將續爭取修繕經費進行整理，由於大多數土地屬新竹縣政府所有，但此區塊屬公園預定地，市府正努力與新竹縣府溝通，希望不要採有價撥用方式，讓市府能取得土地，未來也會與教育處、社會處等單位進行校地或社會收容所等安置規劃。

俗稱新竹靖廬的移民署新竹收容所表示，新收容所預定地在高雄市，正在辦理新建工程，預計107年才可能遷移，考量古蹟修復計畫的完整性，希望館舍移交回地方政府後，由地方辦理後續古蹟修復工程。

文化局表示，新竹收容所俗稱靖廬，是日治時期的「新竹神社」，新竹靖廬1940年完工，已76年，其建物採用檜木，匠工技術精緻，屋角的「鬼瓦」與「懸魚」雕工優美，其神社社務所是台灣目前所見最大的，神社與州廳位於城市兩端遙對，是日治時期「祭政合一」表現，全台僅有。

市議員陳治雄則要求市府應趕緊落實靖廬遷移的承諾，同時將此5公頃多的土地撥用做為成德高中國中部學生用地，讓國中生不用每天爬坡就學，且能解決校舍嚴重不足問題。