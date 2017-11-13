他81歲投入長者服務 獲選「金點英雄」

陳金和與另一半全年無休駐守據點，投入長者服務，獲獎實至名歸。（圖由南市社會局提供）

2017-11-13 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕衛生福利部社會及家庭署第3屆社區金點獎頒獎表揚，台南市永康區西勢社區照顧關懷據點主任陳金和，今年已81歲，與老伴將社區照顧關懷據點當成第2個家，並感召3名媳婦一起加入志工行列服務長者，與大內區環湖社區照顧關懷據點執行長嚴秀鳳，同獲「金點英雄」─據點個人獎的殊榮。

社會局表示，社區金點獎表揚獎項有據點個人獎、團體獎、卓越公所獎等3項大獎，台南市今年度有大內區環湖社區照顧關懷據點─嚴秀鳳執行長及永康區西勢社區照顧關懷據點─陳金和主任等2人入圍個人獎，大內區環湖據點則入圍團體獎，最後由嚴秀鳳及陳金和奪下個人獎項，全國僅5位個人獎獲獎，台南市就佔了2位，相當難得。

社會局照管中心說，陳金和今年已81歲，這位鄉親口中的「和叔」原本是一位木工師傅，擅長工藝創作，12年來運用專業技術教導懷舊手工藝，至多個關懷據點義務教學，他上課的每件材料都是自己裁剪，吸引長輩願意走進據點共同學習，創造許多共同的回憶與話題。

陳金和號召「更年輕的銀髮族」，與另一半全年無休駐守據點，儼然已將據點當成第2個家，他還感召3名媳婦一起加入志工行列，媳婦們休假時也會一同到據點幫忙料理餐點或帶領老人家學摺紙等才藝。

嚴秀鳳則是一名退休老師，退休後從教室走到社區、小雜貨店、榕樹下，逐一拜訪社區長輩生活情形，透過陪伴分享，將長輩吸引到據點。她規劃課程方案，聆聽長輩需求，導入運動、藝術、二胡等健康促進方案，讓據點的社區服務充滿知性與感性，她的努力讓社區內長輩非常認同據點功能，到據點參加活動的人數一直成長，成功讓長輩在社區中快樂生活及學習。