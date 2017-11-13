「網球中心」擊敗「國家歌劇院」拿下2017建築首獎

「台北市網球中心」擊敗「台中國家歌劇院」拿下首獎。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2017-11-13 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕由中華民國全國建築師公會雜誌社舉辦的「2017台灣建築獎」在先前入圍12件優秀作品中選出最後優勝冠軍，建築師簡學義設計的「台北市網球中心」擊敗「台中國家歌劇院」拿下首獎。

2017建築獎決選結果今日出爐，建築師簡學義所設計的台北市網球中心摘下首獎，黃聲遠設計的「中山小巨蛋與周邊通學廊道」、寬和建築師事務所設計的「三星鄉公所行政中心暨周邊活化」皆位於宜蘭，且都獲得評審青睞拿下佳作。特別獎則頒給日本建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院。

眾評審認為，台北市網球中心細節處理精緻，色調、材料的選擇與處理都能展現出設計師的用心，此外對於自然通風與氣流等方面也考慮得宜，不但符合國際賽事高標準，更與民眾生活緊密結合，頂樓所設計的開放空間，能夠跳望城市風景，打破了傳統運動中心所給人的封閉感。

至於「台中歌劇院」評審一致認為，這件作品的規模與挑戰性都無法與其他作品同評比，是台灣首個打破傳統「黑盒子」封閉感的大型表演場館，此跨國合作建築難度很高，設計手法與營造技術等創造多項國際合作紀錄，因此給予特別獎。

相關影片請見：

位於宜蘭的「中山小巨蛋與周邊通學廊道」拿下佳作。（資料照，記者張議晨攝）

同樣位於宜蘭的「三星鄉公所行政中心暨周邊活化」也拿下佳作。（寬和建築師事務所提供）