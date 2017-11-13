走進以色列 人文國中小學生開眼界

2017-11-13 15:03

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「怎麼這麼好？不用去上學？」宜蘭縣人文國中小13名學生走出教室，走進以色列，走過戈蘭高地、沙漠甚至到紅海，學生李姿瑩被以色列年輕人所感動，她說，看到他們努力翻轉以巴族群關係，深受感動，也希望台灣人可以更平等對待外籍漁工，消除刻板印象。

人文國中小從2012年開始，推動行動學習方案，帶著學生走出教室，今年13名國高中生自行規劃60天的以色列行動學習，帶隊老師樊琦說，學生們以教育、科技和宗教為主題，透過參訪博物館、新創組織，並與外交大使交流，參加國際民主教育論壇等方式進行行動學習。

樊琦指出，人文國中小的行動學習已經走過丹麥、芬蘭、柬埔寨、菲律賓、新加坡等超過10個國家，我們學校希望能立足台灣，放眼天下，國中部的時候培養孩子的行動學習以台灣本島為主，當他們對台灣有一定認識的時候，接著出去國外進行國際交流，認識他國文化和民族，了解各國人思維模式不同，拓展同學視野。

今天人文國中小舉行學習經驗分享會，學生李姿瑩提到，實際走訪以色列後，打破許多刻板印象，也被以色列的年輕人所感動，由於以色列是中東唯一的民主國家，可是住著許多巴勒斯坦人的伯利恆，看到催淚彈殼相當頻繁，以色列軍人常丟催淚彈，希望把巴勒斯坦人從伯利恆趕走。

李姿瑩說，但是以色列當地有一群年輕人，為了改變以巴關係，不分族群、宗教，帶著孩子們一起共同學習，希望扭轉這樣的對立，這讓她想到自己的家鄉，她自己大溪漁港，看到許多外籍漁工受到不人道的待遇，只能住在船上，或者窩在狹小的空間，大家也會有移工聚集的地方很危險的想法，希望能從自己身邊開始，影響周遭朋友打破對外籍漁工的刻板印象，平等對待彼此。

學生林昱辰則看到以色列的創業家精神，她說，透過與當地人及新創組織交流後，看到以色列人勇於挑戰新事物的性格，而新創是一種氛圍，可以運用在每件事情，希望自己也能勇於挑戰，轉化失敗經驗。

人文展賦教育基金會創辦人楊文貴表示，行動學習並非行動載具的學習方式，而是全人學習結合性格調育，全人學習是以「生活即教育，社會即學校」的概念，擴大學習場域，讓學生透過感官學習，並以套裝知識結合經驗知識，性格調育則是運用「走出舒適圈」和「團體生活」兩大元素，建構自我。

人文國中小指出，近年台灣實驗教育蓬勃發展，政府也有意修訂實驗教育三法，讓實驗教育有更多元開放的空間，除了政府修法，學校站在實驗教育第一線，透過學生分享經驗，能讓更多人了解實驗教育的價值。