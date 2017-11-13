校務研究高教深耕學術研討會 迎戰高教改革趨勢

2017-11-13 13:18

〔記者張軒哲／台中報導〕為迎戰國內外高等教育改革趨勢，靜宜大學舉行「2017校務研究高教深耕學術研討會」，吸引來自全國31所大學、約200位教師與會。靜宜大學校長唐傳義在致詞時表示，期盼透過臺灣校務研究專業協會理事長黃榮村，與成功大學副校長林從一等專家學者提出的精湛分析，讓與會人員集思廣益，使大學校務研究發展更加卓越。

靜宜大學教務長林家禎表示，「2017校務研究高教深耕學術研討會」與會專家學者分享學生學習、教師教學、課程活化、招生策略等議題，以尋求在地深耕及高等教育發展的方向，並擴大校務研究平台，促進校務發展，研發實踐策略及應用。

校務研究（IR）是高等教育自主發展重要的關鍵，黃榮村指出，臺灣校務研究專業協會（TAIR）雖然成立不到兩年，但已成為具50餘年歷史的美國校務研究協會（AIR）聯盟組織。在各項高教促進計畫推動下，每所大學已建立完整資料庫；高教深耕計畫，更需在校內建置資料倉儲、資料清理，並確認正確及串聯性。校際則需有共通欄位，提供政策性跨校比較與綜合之歸納。

林從一在「高教深耕、學習深化」演講中提到，「學」需不斷練習及身體力行，而身體力行既是內化也喚起原屬本性，習深覺起。未來大學的趨勢是設計多元的學習路徑，連結不同學習經驗與場域；需重新定義招生、修課及學制；反思學分和學位的意義，要產生問題意識，引導學生自發學習、找到動機，瞭解終身學習的重要。鼓勵教師投入創新課程設計、班級經營，也要重視統整性課程及實習制度，以提升授課質量及學生學習品質，讓大學成為創新場域。