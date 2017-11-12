羅東林業園區新景點 森藝3、4館體驗國產木竹製品

羅東林業文化園區內的森藝三館、四館今啟用，展示多項國產木竹製品應用。（記者張議晨攝）

2017-11-12 13:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東林業文化園區內的森藝館，原為原木儲木及檢尺宿舍，因不敵歲月摧殘，木構造遭蟲蛀，林務局為此展開修復，今完工啟用，羅東林管處即日起舉辦「再森資源、賞心閱木-國產木竹製品展」，展期到明年2月28日止。

羅東林業文化園區內的森藝三館、四館今啟用，展示多項國產木竹製品的生活應用。（記者張議晨攝）

森藝館2期工程，今年6月動工，羅東林管處斥資2000餘萬，整建2棟員工宿舍，作為森藝3館、4館；為保留宿舍傳統「原味」，修復手法還參考日治時期的木製榫接結構，盡量維持其建成之初的模樣。

羅東林業文化園區內的森藝三館、四館今啟用，作為國產木竹製品的環教基地。（記者張議晨攝）

因林務局擬提高國產材生產比例，森藝館2期工程規劃作為國產材展示基地。首檔展覽就以台灣木、竹製品為主，規劃木製器具、文創商品、生活小物，還有五感體驗區。

羅東林業文化園區內的森藝三館、四館今啟用，展示多項國產木竹製品。（記者張議晨攝）

羅東林管處說，「再森資源、賞心閱木-國產木竹製品展」邀請永在林業生產合作社、蘭陽林業生產合作社，及正昌製材有限公司等廠商參與布展，以國產木竹材產品展示為主。

羅東林業文化園區內的森藝三館、四館今啟用，展示多項國產木竹製品。（記者張議晨攝）

森藝3館展覽包括FSC國產材的家具及生活器具、國產熱改質木材（室內壁板、地板用材）、台灣生產的木竹產品及非木質林產品，如段木香菇、有認證履歷的太空包等。

森藝4館則由林業試驗所、台灣大學、中興大學、嘉義大學等學術界參與布展，以「木竹材與生活」為主題，呈現木竹結構與工藝、木竹材改質技術、木材纖維創新應用，讓民眾體驗木竹材料特性，與生活上的應用。