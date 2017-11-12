這場路跑閃「星光」 盧廣仲、 孫可芳都來了…

盧廣仲（前排中）、孫可芳（前排右4）、黑面（後排右1）等藝人加持，讓這場路跑活動更熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-12 10:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區二層行公堂籌辦暌違了近40年的建醮祭典，今天配合舉行路跑活動，出身在地的知名金曲獎歌手盧廣仲、金鐘獎最佳女配角孫可芳都到場力挺，藝人「黑面」也應邀主持，星光閃耀，粉絲湧入，氣氛熱鬧。

這場名為「花甲少年郎逗陣跑」的活動，近700人報名，一早8點在二層行公堂前舉行，暖身操之後，由黑面、盧廣仲、孫可芳、仁德區長郭鴻儀、市議員蔡淑惠，以及立委陳亭妃、葉宜津等人共同鳴槍出發。

郭鴻儀表示，啟程後，沿社區道路前進，轉二仁溪堤防，再繞回清王宮，全程5公里，重點不在於競速，主要是推廣健康休閒，並希望選手們可以透過活動，感受地方之美。

拿下第20屆金曲獎最佳新人獎、最佳作曲的盧廣仲，在歌唱與戲劇都有精彩的表現，孫可芳則是甫獲得第52屆金鐘獎戲劇節目女配角，他們都出身仁德區大甲里，就在二層行一帶。

目前都忙著拍戲的盧廣仲與孫可芳，利用假日抽空回仁德，現身會場，力挺家鄉的路跑活動，粉絲們爭相合影。

看到民眾簇擁，不斷給予支持與鼓勵，孫可芳相當動，強調自己會繼續努力，拍出更多好的作品，回饋粉絲。

而盧廣仲更是展現親和力，對於這場活動的意義，滿臉笑容地說，回饋鄉里之外，還可以回家睡覺，妙語如珠，歡笑聲洋溢；他還與黑面在台上「互虧」，有趣的對答，令人捧腹。

藝人與民代一起鳴槍，路跑熱鬧展開。（記者吳俊鋒攝）

追星的粉絲們湧入，在台下猛拍照。（記者吳俊鋒攝）

因為明星來了，選手們一邊拍照、一邊路跑，很有意思。（記者吳俊鋒攝）