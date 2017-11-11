街舞跨界結合八家將 龍鳳兒舞蹈團辦桌公演

「龍鳳兒舞蹈團」跨界結合振裕堂八家將，辦桌公演，展現創意。（記者丁偉杰攝）

2017-11-11 23:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市傑出演藝團隊「龍鳳兒舞蹈團」結合創立近百年的「慈濟宮駕前如意振裕堂」，今晚在一家婚宴會館以平安福宴的辦桌方式公演，展現街頭舞蹈與傳統家將藝陣文化跨界交流的創意，表演張力十足，現場席開35桌，讓觀眾目不轉睛、驚嘆連連。

龍鳳兒舞蹈團執行長邱美瑄說，舞蹈團成立至今兩年，今年參與嘉義市文化局演藝團隊跨界媒合補助計畫，透過與慈濟宮駕前如意振裕堂跨界結合，跳脫以往的表現方式，並藉由成果展售票收入自給自足，第一場公演已於9月舉行，獲得各界好評，第二場公演以「舞現代傳薪憶、現代舞憶當代」為主題，350張入場門票全數賣光，以多元的舞蹈風格呈現給支持愛護舞蹈團的觀眾。

為讓觀眾體驗廟埕文化，主辦單位在婚宴會館入口搭建平安福橋，讓來賓入場時感受福氣滿盈，舞台搭配聲光影音效果，營造大型歌廳秀場氛圍。

而展演舞碼多元，振裕堂家將成員與表演電音、街舞的小朋友尬舞，另有森巴嘉年華、百老匯女郎風情、上海灘旗袍媚舞等表演，現場氣氛high翻天。