霧峰錦州段綠美化 第一階段完工

2017-11-11 20:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓空地不但不再髒亂，而且予以綠美化，環保局今天於霧峰區錦州段舉辦「綠地成果音樂會及揭牌活動」，讓該地成為一片綠地，讓社區民眾多了一塊休閒空間。

揭牌啟用典禮由中市府副秘書長李賢義、環境保護局副局長吳東燿、霧峰區長李鴻裕、市議員張芬郁、李天生及地方人士共同參與，此外，還有吉峰國小太鼓隊、希望樂團、極器樂團、大里福興宮北管樂團等演出。

霧峰區錦州段的空地約有1公頃，過去部份地段被工廠佔用、野草叢生，甚至被傾倒廢棄物，為了美化環境，環保局與霧峰區公所合作，規劃將該空地逐步展開綠美化，從今年初先展開四、五百坪的綠美化工程，於今天完成第一階段，未來將逐步進行，讓1公頃的空地全部綠美化。

市府副秘書長李賢義表示，閒置髒亂空地是破壞市容景觀的一大隱憂，空地一但缺乏管理，則容易造成治安死角；然而透過簡易綠美化，將空地打造成民眾都能休閒活動的開放場所，可達一舉二得的效果，除活用土地外，也可以使周圍居民獲得額外的休憩空間。

環保局指出，台中市至今已完成34處閒置荒地綠美化，改善面積共14公頃，種植3408多棵喬木及66607多棵灌木，受益人口高達18萬7463人，每年固碳效益達325.63公噸，可提升大台中空氣品質。