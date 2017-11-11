學童高唱鄒族古謠 蔡英文：友邦聽見台灣最美麗的聲音

新美國小鄒族古謠隊在國宴上演出，總統蔡英文及聖露西亞總理查士納專心聆聽。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-11 09:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉新美國小古謠隊，致力傳承保留鄒族失傳的生活古謠；台灣友邦聖露西亞總理查士納來台訪問，新美國小古謠隊在國宴上高唱鄒族古謠，總統蔡英文在臉書上張貼演出影片，更讚嘆「孩子們代表國家，讓友邦朋友聽見台灣最美麗的聲音」。

新美國小校長方紅櫻說，鄒族古謠屬生活性歌謠，與祭典歌曲不同，由於祭典每年舉辦，歌曲會不斷流傳，但生活歌謠卻容易隨著時代變化而消失；現代鄒族的流行歌已不是鄒族古謠，為了保留、傳承古謠文化，因此在5年前成立古謠隊。

「再不唱，就聽不到了」，方紅櫻說，鄒族古謠連部落裡都已少聽過，幸好有鄒族學者浦忠勇等人曾進行採集、研究，校方請浦忠勇等人到校教導孩子，將古老的部落歌曲文化傳承下來，孩子在家唱給爸媽、祖父母聽時，更勾起長輩幼時回憶。

新美國小僅有25位學生，古謠隊12人昨天在國宴上演出，蔡英文及查士納等專心聆聽，總統更在臉書上貼出影片，「來自阿里山鄉的新美國小古謠隊，多年來努力重現鄒族失傳的歌謠，傳承部落文化。藉著這次聖露西亞查士納總理來訪，孩子們代表國家，讓友邦朋友聽見台灣最美麗的聲音。」

方紅櫻說，古謠隊近年來參加鄉土歌謠等比賽，希望能發揚鄒族古謠之美，傳遞不一樣的聲音給更多人欣賞。

總統蔡英文臉書影片