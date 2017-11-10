台中市民卡內含個資 議員：恐淪為「詐騙天堂」

2017-11-10 16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府明年初發行結合電子票證的「市民卡」300萬張，市議員黃馨慧今天說，內含個資等隱私，幾乎等同「第二張身分證」，風險太高，恐讓台中變成詐騙天堂；交通局強調，保護措施會通過國際認證，相關使用辦法研擬中。

黃馨慧質詢指出，消費趨勢是以虛擬電子支付APP取代實體卡片，減少民眾卡片的數量，市府反其道而行，市民卡還結合紅利集點、圖書借閱及現金交易功能，甚至以免費看1次花博為誘因，吸引市民簽署同意書，連出生嬰兒都會有1張。

她又說，目前有發行市民卡的台北、桃園、新竹及台南，均採申請制，也大都淪為「殭屍卡」，80萬張桃園市民卡，使用率不到2成；交通局未進行公聽會或說明會，也未經市議會討論審議就逕自規劃發包，根本浪費公帑。

黃馨慧舉例，美國紐約市發行市民卡，附贈免費參觀博物館等文化機關優惠，被美國法院判定違法，要求協同單位刪除市民個人資料，台中市民卡內含身分證等個資，恐將市民個資全都露，讓台中變成詐騙天堂。

市議員陳淑華也說，不要只會一天到晚到處講300萬張的實體卡，硬要推一個實體市民卡，對新新世代來說就有點落伍。市府應該着眼於平台服務的整合，才是真正的智慧城市。

交通局長王義川說明，迎接2018台中花博，預計發放300萬張「花博卡」，市府獲得同意書後才能核發，保護措施也會通過國際認證，之後花博卡功能則會轉換為市民卡，屆時將結合資訊儲存、查詢及支付等多功能，相關使用辦法正在研擬中。