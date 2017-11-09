空污嚴重衛福部在哪？陳時中：年底評估報告出爐

2017-11-09 09:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕空氣污染問題越來越嚴重，外界質疑，主管醫療衛生的衛生福利部對此都沒有發聲；衛福部長陳時中今天在立法院受訪時表示，年底前會有環境影響如空污對民眾健康的評估報告出爐。

國際癌症研究署（IARC）判定細懸浮微粒PM2.5的暴露與肺癌與膀胱癌的發生有關，台灣的空污問題嚴重，但至今衛福部沒有相關作為。

陳時中說，國家衛生研究院目前正進行環境影響評估，特別是針對PM2.5對健康的危害，預計年底完成報告，屆時會和環保署討論相關對策。