4縣市豪大雨特報！今北東溼涼、中南部悶熱

今天各地清晨低溫約在21至24度間，預測白天桃園以北及宜花舒適偏涼，高溫約24至26度，竹苗及台東高溫約27、28度，中南部地區則較悶熱，高溫可達30至31度，日夜溫差較大。（資料照，記者林正堃攝）

2017-11-09 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）東北風持續影響，清晨基隆北海岸、大台北山區及宜花地區持續有雨，且局部雨勢明顯，宜蘭山區有豪雨發生。白天大台北地區及基隆北海岸雨勢可望稍趨緩，中南部則為多雲到晴天氣，清晨氣象局也針對台北、新北、基隆發布大雨特報、宜蘭發布豪雨特報。

中央氣象局指出，今天各地清晨觀測低溫約在21至24度間，預測白天桃園以北及宜花舒適偏涼，高溫約24至26度，竹苗及台東高溫約27、28度，中南部地區則較悶熱，高溫可達30至31度，日夜溫差較大。

空氣品質方面，今天因擴散不良，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，今天東北風仍強，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，近海浪高仍可達3至4米，海邊活動或海上作業請注意安全。

週五（10日）北台灣溫度將回升，迎風面降雨也減少，不過週六至下週二（14日）東北風再度增強及南方熱帶系統雲系影響，除迎風面北部東半部降雨外，中南部亦有可能有短暫陣雨發生，這波冷空氣勢力較強，北台灣低溫下探19度、天氣轉涼，中南部溫度也略微下降。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 25 23 ~ 31 24 ~ 29 22 ~ 26

今天（9日）東北風持續影響，清晨基隆北海岸、大台北山區及宜花地區持續有雨，且局部雨勢明顯，宜蘭山區有豪雨發生。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）