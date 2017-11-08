消失近40年！原生種「恆春胡麻」 再度飄香搶攻市場

2017-11-08 20:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕黑芝麻的高營養價值，近年在養生界掀起風潮，恆春鎮農會近年找出消失近40年的原生種黑芝麻（胡麻），努力保種推廣下，今年已經恢復1成產量，農會也與各單位合作開發出各種食品、產品，可望成為洋蔥之外最具特色的農作物。

胡麻產業人力需求繁重，在屏東僅恆春半島少量種植，集中在旱田為主的水泉、大光、德和等村里，由於恆春原生種胡麻難尋，目前仍摻雜台南一號胡麻混種，恆春原生胡麻比率約佔1成，整體種植面積約100公頃，年產量還不到2000公斤。

為了搶救恆春原生胡麻，並推廣當地農民種植，恆春鎮農會今天與農糧署、縣府農業處聯合舉辦胡麻產業行銷活動，恆春鎮長盧玉棟等地方人士回憶，恆春早年街道常聞的到在地芝麻產品的香氣，消失多年有機會重現，大家既感動又期待。

恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春半島原生黑芝麻一度消失近40年，2年前在野外找回保種後，目前種植情況穩定，經過落山風考驗的恆春胡麻，香氣特別濃郁，加上全程有機種植，可望成為有機半島計畫的領頭羊之一。

為了展現恆春胡麻的濃郁香氣，恆春鎮農會開發出黑芝麻沐浴乳、洗髮精及香皂等產品，林順和自豪地說，胡麻產品已經獲得墾丁地區不少星級飯店青睞，全世界旅客都有機會體驗恆春胡麻的魅力。