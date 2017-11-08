宣導交通安全 家齊高中學生跳舞演戲秀創意

會中吸引近300名學生加油。（記者邱灝唐翻攝）

2017-11-08 20:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了提倡「行的安全」，東陽吳篙文教基金會今日到台南市

家齊高中舉辦交通安全才藝競賽初選，同學們熱烈參與，表演中除了宣導人生無法重來、騎車不喝酒等概念及精美製作的道具，連校方改名一事都成為宣導「路上不要滑手機」編演的題材。

家齊高中這次共有康輔社、大眾傳播社、熱舞社及吉他社參加比賽，利用社團時間決選出「誰是最佳表演王」，場中更吸引近300名高二學生前來加油。

洪同學說，大傳社的道具最讓她驚豔，社團成員花了一個禮拜製作相當精緻的超大型公車，大到連禮堂都進不去，最後還是教官想辦法拆解才能順利演出，而且車輛骨架也都是用學校的掃把和竹竿組成，非常有創意。

熱舞社甚至利用校方從「家齊女中」改名為「家齊高中」當題材，編演一齣學姊返校拍照的舞蹈，卻因忙著打卡上傳而發生交通意外。

比賽最後由大傳社奪冠，將於12月代表學校與台南一中、台南女中等其他8所高中職爭奪「年度最佳表演王」。

基金會表示，雖然有些同學沒有得到冠軍，但透過戲劇和舞蹈在在都可顯示年輕學子的創意，也藉由編寫家庭的劇情讓人深刻體認意外帶來的遺憾，因此每一組的表演都讓人印象深刻，值得讚賞。