小朋友的天堂樂園 蕭壠兒童遊戲館開fun！

位於佳里蕭壠文化園區的「蕭壠兒童遊戲館」今天開幕。（記者楊金城攝）

2017-11-08 19:43

〔記者楊金城／台南報導〕最令小朋友期待的天堂樂園，佳里「蕭壠兒童遊戲館」今天開幕了，包括沙坑區、海盜船意象區、溜滑梯區等新穎的館內設備和新奇的玩具設施，讓小朋友玩得流連忘返。

蕭壠文化園區除了設置蕭壠國際藝術村，更設置了兒童美術館、互動探索館、電影館和遊戲館，打造專屬於小朋友的遊戲天地，讓園區更具特色。

台南市文化局特別邀請藝術家林佳勳及何宇森，創作環繞兒童遊戲館區的巨大「蝸牛人」故事塗鴉，為遊戲空間增添濃濃的藝術氣息。寓教於樂的遊戲館，歡迎市民帶著小寶貝免費參觀遊玩。

文化局副局長周雅菁說，蕭壠兒童遊戲館建築在206震災中受損，因而閉館復建，為了追求更好的服務品質及強化設備環境，文化局特別趁此機會，重新檢視遊戲館內設施，全面設計重建。

全新設計的遊戲館設備，有專為0到3歲小小朋友設計的幼兒區，寓教於樂的積木區訓練手眼協調；溜滑梯區、蹦蹦床區幫助訓練肢體協調平衡；海盜船意象區可以大玩角色扮演遊戲；美麗的白沙沙坑區，更是小朋友不可錯過的遊玩勝地。

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蕭壠兒童遊戲館設有沙坑區，讓小朋友玩得很高興。（記者楊金城攝）

海盜船意象區讓小朋友大玩角色扮演遊戲。（記者楊金城攝）