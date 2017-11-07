台東金樽漁港活化今動土 力拼超越台北濱江魚市

金樽漁港將活化成漁村市集。（記者黃明堂攝）

2017-11-07 18:30

［記者黃明堂／台東報導］台東金樽漁港部分港區長期環境髒亂，率全縣各漁港之先，由縣府招商打造漁村市集，今天動工，預計明年夏天完工；縣長黃健庭說，與海景、漁貨及衝浪結合，金樽將是全國首屈一指的觀光漁市，成為東海岸新亮點。

縣府針對漁港北側1.7公頃公有土地招商，由三井餐飲事業集團子公司上引水產得標，將使用當地石頭、漂流木復古呈現金樽漁村市集，成為農漁、工藝產品展售平台，預計將有100個工作機會。

為了使金樽漁港開發方向聚焦，縣府與業者邀有關港區使用者、當地社區民眾等，共同參加動土。

黃健庭表示，台東擁有美麗的海岸線，沿線也有許多的漁港，過去縣府都採低度的開發，不過，7年前在金樽辦理國際衝浪賽後，每年都吸引不少國內外衝浪好手參與，增加能見度，由於港區環境髒亂、公共設施有劣化傾向，所以，縣政府積極推動活化港埠政策，辦理外泊地北側公有土地招商。

黃健庭說，同一業者在台北改造濱江魚市，成為觀光亮點，連站著吃都要排隊，相較之下，金樽漁港有海景，親民親海且自然，比台北都市叢林好太多，一定能帶動整個海岸線觀光產業，成為台東新亮點。議長饒慶鈴也相信不久的將來金樽會成為台東漁村餐飲的新地標。

三井集團董事長黃奕瑞指出，參與金樽漁港的標案工程，不是要來破壞，是希望讓小漁港更具有當地的風味及特色。