東北風增強 全台15縣市強風特報

2017-11-07 10:09
受到東北風增強影響，氣象局在上午9點50分針對全台15縣市發布陸上強風特報。
〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風增強影響，氣象局上午9點50分針對全台15縣市發布陸上強風特報。
中央氣象局表示，受到東北風增強影響，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等15縣市，明空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，提醒民眾沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。
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受到東北風增強影響，氣象局在上午9點50分針對全台15縣市發布陸上強風特報。
〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風增強影響，氣象局上午9點50分針對全台15縣市發布陸上強風特報。
中央氣象局表示，受到東北風增強影響，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等15縣市，明空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，提醒民眾沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。