政府補助韓客來台打高爾夫？ 觀光局：網路謠言

2017-11-06 22:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局近來大力開發東南亞市場，並積極赴日韓宣傳，但是近來在Line群組卻謠傳，台灣政府補助東南亞團每團1萬元，製造東南亞旅客暴增「假象」，韓國旅客甚至每人只要繳8000元，就能入住五星級飯店、來台打高爾夫5天。觀光局今天再度澄清，一切都是網路謠言，絕對不是事實。

該則Line群組的貼文指出，日本電視播送台灣3天2夜只要2萬日幣，等於台幣5000多，﻿

政府在貼錢讓日本人玩嗎？貼文也提到，政府對東南亞團每團補助1萬元，難怪在台北車站，北部旅遊景點東南亞旅客爆增。另外，還有遊覽車業者載到韓國團，每人只繳8000元，就能住五星，來台灣打高爾夫5天，其他都是台灣政府補助的。

觀光局無奈的表示，觀光局絕對沒有亂撒錢補助旅遊團，這些都是網路謠言；謠言指的日人遊台只要2萬元，其實是日本東京電視台的綜藝節目在介紹台灣有趣的旅遊及美食景點，並包裝出只要用2萬元就能包機票、便宜住宿，及嚐遍珍奶、小籠包等美食的行程。

另外，觀光局為解決東南亞語導遊稀少困境，鼓勵旅行社使用東南亞語隨團導遊或翻譯人員，隨團人員1天可申請2000元，最高可補助1萬元。

為拓展韓國市場來台高爾夫觀光，觀光局也包裝5天4日，99洞行程約1300～1500美元；4天3夜72洞行程約1100～1300美元，桿弟費及午餐費另須200美元，每位旅客來台消費約2000美元。