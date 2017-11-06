屏東市15號公墓公告遷葬 市長祭告先人

2017-11-06 18:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕有近百年歷史的屏東市海豐第15號公墓，屏東市公所公告要遷葬了，今天邀請法師舉辦法會超度好兄弟，代理市長程清水、市民代表會主席林恊松等地方人士都前往祭拜，除了告知好兄弟外，也將通知家屬及早遷葬，並從12月起開始辦理自行遷葬補償程序。

屏東市15公墓早在日治時期就存在，面積大約7806坪，屏東市公所於民國85年宣布禁葬，已超過20年，目前尚有約160座先人的墳墓還未遷葬，但該處土地所有權為縣府、市公所僅有管理權，因此歷任市長對於遷葬都興趣缺缺，代理市長程清水接獲多位市民代表、里長反映，與縣府協調後，縣府同意撥發部分土地給市公所興建清潔隊部，市公所則必須協助辦理遷葬的相關事務，在雙方互惠原則下解決了這個長期以來的屏東市沈疴，也讓海豐地方民眾未來也將多增加一個公園綠地。

今天下午市公所在15號公墓舉行盛大的法會，請法師超度好兄弟並告知遷葬的消息，程清水、林恊松率領市公所一級主管、市民代表及里長到場參加，典禮隆重莊嚴。

程清水表示，市公所在公告遷葬後，從12月起辦理遷償補償申請，補助金額視墓地情況，有意遷葬到歸園者則給了優惠，辦理期到2月底，遷葬期過後市公所將直接遷移，請家屬多加注意。