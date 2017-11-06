封園改造4年多 南投瑞龍瀑布明年解禁

南投縣竹山鎮瑞龍瀑布有「竹山第1美瀑」之稱，環境十分優美。（記者謝介裕攝）

2017-11-06 15:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮瑞龍瀑布「空中觀瀑平台」興建工程，一度被外界批評是破壞大自然生態與美景的大怪獸，縣府順應民意變更設計，將原先「懸空懸臂式」更改為「居家陽台式」後，目前已完工，預定明年元旦起重新對外開放，且比照太極峽谷天梯採收費制，並派員進駐管理，減少意外發生，讓遊客旅遊安全更有保障。

位於南投縣竹山與雲林縣草嶺交界的加走寮溪瑞龍瀑布，素有「竹山第1美瀑」美譽，102年間1場大火燒毀所有設施，縣府獲得交通部觀光局2500萬元經費補助後，便計畫打造1座懸臂式空中觀瀑平台，計畫讓平台懸空橫越瀑布前方，且還有桌椅提供遊客歇息、泡茶聊天等休閒方式親近瀑布，可說是創意十足。

不料，設計圖出爐後，遭外界強烈抨擊不但未融入自然景觀，且十分突兀，形同是破壞自然環境與生態的大怪獸後，縣府與承包商歷經多次討論及變更設計，最後在秉持「樸實自然、設施減量」原則下發包動工，也使得「空中觀瀑平台」規模，從最初突出峭壁33公尺的懸臂式作法，減半變成如居家陽台式的概念，將對環境的影響降至最低。

南投縣府觀光處長王源鍾指出，今年6、7月梅雨、雷陣雨接連來襲，該瀑布「過溪便道」遭暴漲洪水沖毀，一度導致車輛無法進出運載材料而被迫停工，但得標廠商鹿天工程顧問公司仍克服種種困難，提早約2個月時間完工，實屬不易，假使驗收沒有重大瑕疵問題，封園4年多的瑞龍瀑布，可望在明年元旦以全新面貌重新面世，並與同位在加走寮溪水域的太極峽谷天梯形成觀光軸線，為地方觀光注入一股新活力。