五峰白蘭「玩不玩小旅行」 帶遊客穿雲霧、游雲海

座落於新竹縣五峰鄉海拔約1200公尺的白蘭部落，時常雲霧繚繞，以雲海聞名，被稱為是「雲上部落」。（圈谷資訊公司提供）

2017-11-05 19:06

［記者廖雪茹／新竹報導］座落於新竹縣五峰鄉海拔約1200公尺的白蘭部落，以雲海聞名，被稱為是「雲上部落」，雪霸國家公園管理處今年委託專業團隊陪伴部落發展生態旅遊，將在14、15日及28、29日舉行兩梯次的「玩不玩小旅行」，將帶領遊客穿過雲霧、游過雲海，來場玩不完的旅程。

白蘭部落頭目、18鄰鄰長曾家慶表示，受到海拔與地形的影響，白蘭時常雲霧繚繞，一年四季呈現不同風貌，加上當地有多條自然資源豐富的山林古道，吸引都會居民上山遊玩；因此，部落正積極推動清淨家園和無毒農業，希望打造無毒生態村。

今年3月起，圈谷資訊公司團隊進駐白蘭部落，推動生態旅遊培力計畫，歷經密集訓練，首度籌劃「玩不玩小旅行」兩天一夜的部落體驗之旅。

其中，最值得推薦的是石頭生態步道！白蘭部落永續發展協會前理事長許雲祥說，石頭步道是數百年前，祖先一步一步走出來的道路，因沿線佈滿大大小小的天然石頭，故名之，全程長約1150公尺。步道與族人的生活息息相關，具有傳統泰雅族人遷徙、狩獵、探親、採集等功能，昔日可連接雪霸、觀霧，苗栗南庄、泰安及新竹竹東、北埔等地區。

圈谷執行長朱珮文說，石頭生態步道沿途可見野生蘭花隨意綻放，還有許多泰雅族人的民俗植物，飽含祖先的智慧；各個佇立的巨石，也在泰雅族文化中代表不同的意涵，像是天然冰箱、分肉台、祭祀台，還有守候丈夫的少女石像傳說等，都讓步道增添許多神秘色彩。整條步道生趣盎然，寓教於樂，適合親子探訪。

遊程也會帶領遊客製作部落傳統美食-竹筒飯及馬告醃豬肉，還安排陷阱體驗，透過認識部落的文化及自然資源，讓遊客了解生物與環境緊密互動的關係。

活動詳情及報名可上白蘭部落「玩不玩小旅行」官方網站，詢問電話：0921-853863廖英智小姐。