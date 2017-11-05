永安國小減塑運動會 一天下來垃圾僅一袋

2017-11-05 16:43

［記者王秀亭／台東報導］台東縣鹿野鄉永安國小舉辦縣內第一場減塑運動會，從飲水、獎品到餐點提供，全部都避免使用一次即丟的塑膠產品，一天下來，全校師生產生垃圾量不到一個垃圾袋，也沒有任何寶特空瓶。

永安國小總務主任黃正擁表示，2個月前籌辦村校聯合運動會時，有感於台東垃圾問題嚴重，加上每年村校聯合運動會都會產生大量垃圾，平時學校在環境教育課程中，透過影片等各種方式，不斷提醒學生愛護環境，學校舉辦大型活動時卻未能實踐，因而決定要舉辦減塑運動會。

全校40多名學生，由高年級帶著低年級學生討論與練習，第一個要解決的是飲水問題，瓶裝水製造太多空寶特瓶，學生們用大桶子供水，學生自帶環保杯，或校方出借空杯裝水。

此外，獎品不再是鋁箔包飲料、包裝零食，改為有機食品、爆米花、各式手作小物及環保用具，學生憑獎券點數，領取喜歡的獎品。

茶水餐點及午餐都從學校的低碳廚房烹煮供應，學生及社區居民再以自備，或社區餐飲業者提供的環保碗筷、環保杯盛裝，最後連趣味競賽都設以環保主題，各社區精神總錦標也將垃圾減量與分類列入評分項目。

黃正擁說，期待明年可以做得更好，也會將減塑運動會的經驗，分享給縣內也想舉辦一場減塑運動會的學校。