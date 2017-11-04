揭密台灣51區「九鵬基地」 人員得鎖手機照相打卡

九鵬基地平常飛彈射擊任務神祕，被戲稱是「台灣的51區」。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-04 23:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國家中山科學研究院（中科院）九鵬基地，因為地處恆春半島東南隅山區，平常飛彈射擊任務神祕，被戲稱是「台灣的51區」，日前本報受邀獨家入內，首度揭開內部人員平日生活點滴。

位在屏東滿州鄉及牡丹鄉交界的九鵬基地，當地居民稀少，台灣歷年來新研發的飛彈，大多在當地進行測試和驗證，一直是中國及美國「特別關注」區域，內部人員從早年軍職，近年轉為民間技術人士，仍依舊保持神祕。

為了嚴格管制國家機密，內部員工手機都需強制植入軟體，只要進入基地內，智慧手機瞬間「半殘」，除了失去打卡定位功能，照相功能也無法使用，除了負責對外聯繫的公關主任，這項規定連基地主任都得遵守。

目前九鵬基地內共約300名人員，近年軍職人員縮減剩不到20人，除了當地員工，不少都來自西部各縣市，光到高雄地區路程就要2個半小時，因此基地維持每週一、二上山，週四、五下山，人員大多整週待在基地內，康樂設施便格外重要。

基地公關主任呂弘文說，基地周邊杳無人煙及商店，人員幾乎一待就是整週不出基地，因此內部康樂設施還算不錯，除了有打籃球、羽球的體育館、網球場，室內還有健身房、福利社，餐廳菜色豐富多變，一餐約花50元左右就能吃飽，定期還會有高清畫質的正版二輪電影播映。

基地主任劉睿宏表示，九鵬基地除了穩定內部人員，近年也加強射擊演訓與居民的溝通，基層員工盡量運用在地人力，並協助完成民生用水鑿井、提款機設置及童書捐贈的活動，希望基地雖然任務神祕，仍保持台灣人熱情的本性。

基地內餐廳。（記者蔡宗憲攝）

基地內餐點多元平價，一餐很難吃超過50元。（記者蔡宗憲攝）

基地內康樂設施多元。（記者蔡宗憲攝）

基地內也有福利站。（記者蔡宗憲攝）

基地內投籃機都有，還免投幣呢。（記者蔡宗憲攝）