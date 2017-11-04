台灣哲育思想啟蒙者林茂生博士 聖山立像今揭幕

台灣聖山教育園區，今天下午舉辦林茂生博士立像揭幕暨追思會。（民進黨南投縣黨部提供）

2017-11-04 19:22

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投草屯的台灣聖山教育園區，今天下午舉辦林茂生博士立像揭幕暨追思會，以紀念這位日治時期與二戰後初期，提倡自由思想、活化台語並挖掘國府弊端的台灣哲育思想啟蒙者。

林茂生，台南人，出生於1887年的滿清時代，成就於日治時期，1916年畢業於東京帝國大學、於1929年取得美國哥倫比亞大學哲學博士學位，曾任教職，並在二戰後創辦《民報》，秉持台灣人反殖民統治的抵抗精神，報導充份反應社會現況、傳達民眾心聲，並強調鄉土情、發揮自覺精神、促進台灣文化發展。

林茂生當時認知到台灣無論在政治上或文化上，不是日本的一部分、也不是中國的一部分，在外來統治者的逼迫下，思考著何謂他者、何謂自我，探索自我存在的條件，是當時台灣哲學的時代精神。

精通漢語、日文、英文、德文的林茂生，也賦予台語新生命，他觀察日治時期新文明帶來的影響，將社會通用的新台灣話加以說明，透過漢字、英文、日文、羅馬拼音白話字解釋語詞的內涵，進行語言教育活動，記錄台灣語言的變遷。

今天的追思會上，包括民視榮譽董事長田再庭、林茂生博士之女林詠梅女士及家族成員、南投縣議員廖梓佑、民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷等人及台灣各地民眾，均來到聖山紀念林茂生博士。